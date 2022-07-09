高雄輕軌中華路至博愛路凹子底路段即將完工，高雄市長陳其邁9日前往C24愛河之心站視察施工狀況。（洪浩軒攝）

高雄輕軌中華路至博愛路凹子底路段即將完工，高雄市長陳其邁9日前往C24愛河之心站視察施工狀況。（洪浩軒攝）

高雄輕軌中華路至博愛路凹子底路段即將完工，高雄市長陳其邁9日前往C24愛河之心站視察施工狀況，目前工程進度已達65.73％，配合「2022台灣設計展在高雄」活動，將加速趕工，預計會提早2個月完工，於10月7日通車至C24站。

高市府捷運局指出，目前輕軌二階工程通車至C20台鐵美術館站，C21美術館園區到C24愛河之心站體與軌道工程進度已達65.73％，原定今年底完工，由於工程進度超前，預計7月中下旬列車上線測試，8月底前完成輕軌車站裝修、機電測試，9月底完成初勘及履勘，10月7日將正式通車。而最後一段C25到C32則會在2023年底完工，屆時整個輕軌路網將會在高雄市區環繞成圓。

陳其邁指出，他前年8月底上任後，捷運輕軌四線齊發，上任第一件事就是把停了2年的輕軌加速趕工，預計將於明年底全線通車，包括輕軌美術館到大順路段通車、捷運紅線延伸至路竹已經動工、捷運黃線今年底動工、捷運紅線小港林園延伸線環評通過，綜合規畫報告已送交通部至行政院待核定。

陳其邁表示，輕軌美術館站(C20)到愛河之心站(C24)的工程進度超前，原來預期今年底完工，目前預計可以提早2個月完工，剛好能夠配合台灣設計展，民眾就能從高鐵搭乘捷運紅線直接到美術館或是駁二鼓山哈瑪星等地區。

陳其邁也提到，此次設計是希望在交通建設融入更多在地元素，讓大家體會到高雄是多元且兼具在地人文的城市，各站都有不同特色，讓民眾搭乘輕軌捷運不僅是交通之旅，也是認識高雄文化之旅。