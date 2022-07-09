分科測驗即將在下周一登場，大考中心表示，10日下午2點到4點開放看考場，不過受疫情影響，僅可於試場外查看座位安排，不能進入試場內。考生與家長進入考區時，均須配合量溫並配戴口罩，若有發燒情形，額溫達37.5℃以上或耳溫達38℃以上，不得進入考場學校。

大考中心指出，111 學年度分科測驗考試將在7月11日到12日連續兩天舉行，第一天考試科目為物理、化學、數學甲、生物；第二天為歷史、地理、公民與社會，各考科測驗時間均為80分鐘。

因應防疫，大考中心說明，分科測驗防疫措施包括考場進出動線、用餐使用隔板、試場通風等；並開放輕症或無症狀確診考生應考，將使用獨立考場（居家照護考區），與一般考生區隔。

大考中心也提到，分科測驗試務專區網頁已設置「COVID-19 自主填報專區」，屬於確診、居家隔離、居家檢疫、自主防疫等身分的考生，務必上網填報。如果沒主動填報、據實填寫，經查證屬實，將取消考試資格，即便已透過後續管道分發入學，也會取消錄取資格，且沒有補救措施。