台中一對夫妻結婚多年，妻子為了申請單親補助，要求人夫「假離婚」，怎料在恢復婚姻判決出爐前，人夫卻發現妻子背著自已偷搞小王，小王還和妻子拍婚紗照上傳臉書，氣得他怒告小王侵害配偶權，一審時法官判小王賠償人夫10萬元，小王不服上訴，高院法官認為小王並無侵害人夫配偶權，他的妻子是在離婚時與小王交往，故撤銷原判決，改判小王無罪。

據判決書指出，江男與莊女於99年7月結婚，育有3名子女，莊女以申請單親補助為由，希望江男和她離婚，2人於108年離婚後，仍同住在一起，怎料109年3月時，江男發現莊女離家偷搞小王，向法院申請確認婚姻關係訴訟，法官於10月確認莊女與江男婚姻存在，並於戶政機關恢復2人恢復結婚登記。

江男不滿小王於109年9月將莊女與小王拍的婚紗照片上傳臉書，且江男還在莊女和小王的聊天紀錄中發現2人以公婆相稱，氣得他怒告小王侵害配偶權，要求對方賠償100萬元，一審時，法官判小王賠償江男10萬元，小王不服提起上訴。

小王表示，莊女當時告訴他，已與老公離婚，他也詢問過律師，在離婚的狀態下可進行交往，故2人交往期間江男和莊女並無婚姻關係，且婚紗照於109年3月拍攝，在9月上傳照片時，莊女和江男的婚姻仍為消滅狀態，無侵害配偶權之過失，他早在6月時和莊女分手，上傳婚紗照只是分手後紀念感情而已。

台中高院法官審理時發現，小王和莊女確實109年3月拍攝婚紗，且從聊天紀錄中，小王稱莊女為「我的天菜老婆」，莊女回：「辛苦了老公，你賺錢不容易」等無法認定2人聊天時間是在婚姻判決前、後所為，又小王上傳的婚紗照在婚姻判決前，故撤銷原判決，改判小王無罪，全案仍可上訴。