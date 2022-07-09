今夏出現不少球員轉隊消息，而部分球星仍選擇留在熟悉的地方，紛紛與團隊續約，早前哈登(James Harden)與76人簽下2年約，卻主動提出降薪1500萬美元，犧牲可不小，但另一頭的拓荒者王牌球星利拉德(Damian Lillard)狀況大不同，他與球隊達成2年1.22億美元(約台幣36億)延長合約，2026-27球季年薪創史上單季最高薪紀錄。

利拉德與拓荒者提前續約，總價2年1.22億美元，這份新合約將於25-26賽季開始執行，首年薪資是5850萬美元(約台幣17億)，26-27球季擁有球員選項，金額更高達6330萬美元(約台幣19億)，創下史上單季最高薪紀錄，27-28年賽季約基奇(Nikola Jokic)、唐斯(Karl-Anthony Towns)、戴文布克(Devin Booker)的年薪都未達此數字。

此外走完這份合約，他生涯總薪資將達4.36億美元(約台幣130億)，史上僅次杜蘭特(Kevin Durant)、柯瑞(Stephen Curry)和畢爾(Bradley Beal)，排在歷史第4。利拉德今年31歲，上季因傷僅為球隊打29場，平均36.4分鐘貢獻24分4.1籃板7.3助攻，投籃命中率40.2%、外線32.4%、罰球87.8%，生涯出戰711場比賽能砍下24.6分。