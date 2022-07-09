全球海運二哥馬士基（Maersk）上月放話「貨櫃運輸景氣可能在8月反轉」，但馬士基自家股價不跌反漲，而台灣貨櫃三雄卻被打趴在地上。財信傳媒董事長謝金河表示，航運股價慘跌，砍殺到沒人要，除了當沖亂了籌碼，另一原因是不公平的借券放空機制；他認為，大戶「借出股票」轟炸市場，是台灣獨有，在股價不理性崩跌之際，正是檢討市場機制的好機會。

馬士基執行長施索仁（Soren Skou）在6月20日表示，經歷了兩年的大多頭行情，未來幾個月可能出現需求萎縮、供給增加的長鞭效應，貨櫃景氣最快可能8月出現反轉；29日，施索仁再度接受丹麥媒體訪問時表示，目前不少領先指標反應全球經濟可能陷入衰退，但該公司的貨櫃運量未顯現出這個跡象。

施索仁第一次談話，讓全球航商股價兩樣情，歐美船公司股價沒有下跌，不過亞洲貨櫃航運公司卻重挫，尤其台灣的長榮、陽明和萬海淪為市場狙擊目標，跌幅排名全球前三。

時隔10天，施索仁於上周再次對海運前景提出看法，他明顯修正先前的悲觀論調。馬士基（Maersk）繼7日股價暴漲逾7%後，周五（8日）又上漲2.64%，近兩個交易日累計大漲近10%。

謝金河在臉書發文指出，這次放話「海運榮景8月反轉」的馬士基股價大漲，台灣的航運股卻殺到沒人要，這是很奇特的景象。這次貨櫃航運股跌最慘，一個是當沖亂了籌碼，一個是肆無忌憚的借券放空機制。

他分析，目前市場上非常不公平的借券放空機制，一般小散戶沒有借券賣出的實力，但大戶、外資可以結合券商和上市企業老闆，大家借出股票轟炸市場，這種不對稱的共犯結構，是台灣獨有。

謝金河認為，在股價不理性崩跌之際，是檢討市場機制的好機會。

隨著6月營收創新高，貨櫃三雄股價近期展開反彈，長榮從79.2元低點，至8日來到92.7元；陽明從75.6元漲到86.5元；萬海從110元波段低點，衝上120.5元。