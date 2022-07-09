為了推廣電子競技運動，促進兩岸學生交流切磋技藝，由江蘇省體育總會主辦、新北市體育總會協辦的「第六屆海峽兩岸大學生電子競技大賽」，日前在新北市電競基地正式開打，經過兩天激烈賽事後，龍華科技大學學子技高一籌，成功抱回「英雄聯盟」冠軍。

本屆兩岸大學生電子競技大賽以「同台競技電亮未來」為主題，邀請來自兩岸共12所大學共襄盛舉，臺灣方包括龍華科技大學、台灣大學、淡江大學、輔仁大學等12校60位電競選手參賽；受疫情影響，大賽現場同步與南京台灣青年創業學院連線啟動。

今年才創建校隊，由龍華科大電競社指導老師魯亮君及社長邱翊慈所帶領的龍華戰隊，雖然稍早在LSC公開賽事，因為初建戰隊還未磨合而吞下敗戰，經過3個月密集訓練，隊員相互激勵努力不懈，加速提升遊戲技術與團隊合作默契，在總決賽現場，南京財經大學隊與龍華科技大學隊共同進入「英勇聯盟」遊戲，選擇遊戲人物。比賽階段，參賽隊員手指飛動、鍵盤按鍵不斷起伏，經過精彩激烈的爭鬥，最終龍華科大戰隊奪下冠軍，南京財經大學隊獲得亞軍。

龍華科大電競社長邱翊慈、遊戲系碩士生邱翊慈表示，非常感謝隊友的信任與支持，臺灣隊優勢在於團練造就運營能力強，大陸隊優點則是個人操作靈活，本屆賽事讓彼此相互學習，截長補短。此外，性別一直是電競賽事關注的話題，很開心能在這場賽事裡有所收穫，並和隊友們學習到永不言棄的競技精神，期望在畢業之前能將龍華校園的電競活動發揚光大。

電機系張博淵同學說，謝謝這次大賽讓團隊有機會發揮，挑戰兩岸各校高手也讓人興奮不已，經過教練和隊友的磨合和指教，我們會越來越精進。電子系黃奕翔表示，海峽兩岸賽事讓他能夠和擁有專業實力的選手觀摩學習，非常值得。遊戲系張家鑫則表示，很感謝競賽讓我們有機會能在賽場跟其他選手切磋較量，同時也能夠認識其他志同道合的朋友，彼此交流。遊戲系鍾睿哲則說，我們會繼續練習，希望日後能在校園聯賽拿到好成績。

海峽兩岸大學生電子競技大賽成功邁入第六屆，首屆於江蘇南京舉行。今年賽事吸引兩岸多所大專院校電子競技愛好學生組隊參賽，兩岸大學生通過電競運動，相識相知並建立友誼，已成為疫情下推動兩岸體育交流的重要平台。前兩年都由東南科大飛鷹隊奪冠，今年則由初生之犢龍華科大電競社組成的戰隊榮獲「英雄聯盟」冠軍。

龍華科大遊戲系主任盧大為表示，電子競技歸類在體育運動中，兩岸電競運動儼然成為青年世代重要的社群娛樂。而該系以培養遊戲企劃與多媒體遊戲動畫之專業人才為教學目標，並且是台灣少數擁有教授iOS遊戲程式設計能力與師資的科系；鑒於電子競技運動持續增長，該系也積極規畫與電競產業連結，培養電競相關產業人才，期望以專業師資，協助學員打造黃金競爭力，將來在職場上綻放耀眼光芒。