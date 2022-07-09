聯發科(2454) 公布6月暨第2季營收，儘管6月營收相較5月小幅衰退，但依舊守穩500億元以上大關，且受惠旗艦天璣5G SoC出貨帶動，第2季營收續創歷史新高，直逼財測上緣，符合公司先前的樂觀預期。

聯發科6月營收510.29億元，月衰退2.01%，已經是連續3個月呈現滑落，但依舊相較去年同期成長6.85%，也是歷史同期新高；累計聯發科第2季營收1557.29億元、季增加9.12%，續創歷史新高，不僅達成財測，更是逼近高標。

以美元對台幣匯率1比28.5計算，聯發科先前預估第二季營收將在1470億至1570億元之間；營業毛利率則預估將為49%±1.5%；費用率預估將為24%±2%。

聯發科第二季受惠旗艦天璣5G SoC出貨暢旺，單季營收續創新高。展望第3季，消費性市場雜音不斷，加上智慧型手機砍單傳聞，市場、法人圈均對於聯發科第3季釋出擔憂，先前也有外資預估，第二季恐為聯發科全年高峰，下半年營運將面臨挑戰。

聯發科今年力拓非陸市場智慧型出貨占比，降低在大陸市場訂單過於集中的風險；在非手機部分，WiFi、物聯網、PMIC(電源管理IC)等市況仍暢旺，先前聯發科看好未來3年營收年複合成長率可達15%水準，對於自家成長性依舊充滿信心。