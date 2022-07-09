隨著開放美食外送的店家越來越多，能看到許多外送員在大街小巷穿梭忙著送餐，不過有一名網友卻目睹外送員不送餐，反而在廚房炒菜，讓他看傻並拍照PO網，「您的外送員正在炒菜中」。

您的外送員正在炒菜。（翻攝自爆廢公社）

這名網友昨天（8日）在臉書「爆廢公社」貼出照片，一名頭上戴著「FoodPanda」安全帽的外送員正在廚房內場炒菜，讓原PO感嘆寫下「這年頭外送員不好當，您的外送員正在炒菜」。

而網友們看到外送員炒菜的這一幕全都笑翻，紛紛留言：「被外送耽誤的廚師」、「催單被店家罵說忙到做不出來，只好自己進廚房炒」、「老闆，請問還要等多久？15分鐘，乾脆我來炒」、「校長兼撞鐘的也是有」、「這年頭外送員不好當，客人的菜還要自己炒」、「外送員多才多藝」、「真的笑死」。

不過有內行網友解釋，其實是有蠻多老闆出去跑熊貓，結果剛好是自己的店，乾脆自己煮比較快，「是老闆兼外送員吧」、「兼職food panda的廚師」、「自家的單，自己炒自己送」。