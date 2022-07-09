嘉義市立博物館兒童戲劇營活動開辦了。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立博物館兒童戲劇營帶小朋友認識城市歷史。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市立博物館今年初開始收費，市民免費，上半年約有4萬人次入館參觀，其中能有體驗設施的「兒童廳」很受親子喜歡，今年暑假首次推出「兒童戲劇營」活動，由專家透過戲劇遊戲來啟發小朋友的肢體表現力及創造力，8月加碼辦1梯次。

嘉義市立博物館整修後去年重新開館，特別新開闢一個專屬於親子的體驗空間「兒童廳」，以《探索嘉園》為主題，讓親子透過遊戲體驗認識嘉義市的城市歷史。

嘉義市文化局博物館科長鄧倚欣指出，今年起市立博物館開始賣票收費，全票50元、團體票35元、優惠票25元（幼兒及65歲以上），市民免費，1月至6月底共有約4萬人次入館參觀，以前未收費1年約有10萬人次人館。

鄧倚欣說，兒童廳很受歡迎，當初設計可容納50至60人，因應防疫目前限量30人，假日常有家長帶孩子排隊等進場，今年暑假首次開辦 「『來ㄐㄧㄚ玩一夏』2022嘉博館兒童戲劇營」，對象是將升上國小一年級及國小二年級的小朋友。

課程安排7月8日至10日、15日至17日共6堂課，一推出即報名秒殺，回響熱烈，因而預定8 月加碼辦1梯次，名額20個，相關訊息會公布於官網或粉絲專頁。

另外，嘉義市政府與雨果文教基金會將於8月舉辦「雙語籃球營」2日活動，邀來職籃球星Quincy Davis化身為營隊教練，帶給學子英語與籃球雙重的學習體驗。

此前，市府教育處長林立生、基金會執行長林文煌偕同Swish Academy青少年籃球的主要籌畫成員Quincy Davis（現為新北國王隊的球員）與Don Singleterry，參訪南興國中及宣信國小，交流推展籃球運動的意見。