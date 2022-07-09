踏入7月馬上感覺到氣溫上升，尤其過了小暑過後，也是一年中最熱的日子，而炎炎夏日必備的，當然是不能少的涼感小物，而各大電商上抗暑商品也成為了熱銷品，主要還是以涼感溼紙巾、小電扇、保冷杯等商品為主，另外涼感睡墊更是不管大人、小孩，甚至是寵物用的都相當熱銷，還有女性生理期時必備的衛生棉，也偏向涼感商品為主，不管是從內到外、人到寵物，都需要清涼一「夏」。

蝦皮購物的復古風掛脖風扇，原價399元，優惠價199元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的降溫冰墊，原價89元，優惠價35元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物近期站上保冷杯、涼感溼巾、小電扇等涼感小物，買氣對比上個月提升約20%，像可手持、掛脖或放置桌面的多功能小風扇，還有隨行杯更是熱銷黑馬，不管居家使用或外出攜帶都能使用，還有可當坐墊或用於筆電散熱的降溫冰墊也同樣受到歡迎，經冷藏後即可提供極致沁涼感受，炎炎夏日也能輕鬆享受涼爽的辦公空間。

PChome 24h購物的AIRMATE艾美特 USB雙扇葉無線充電循環扇UD805，原價2580元，特價1349元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的WOKY 沃廚 手提激凍輕芯鈦瓷易潔層保溫杯750ml，原價1980元，31日前特價899元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物就及現，因疫情興起戶外活動風潮，也帶動了輕便攜帶的USB隨身風扇買氣，近一周買氣就成長了30%，站上就以外型輕巧、攜帶便利、續航力長的風扇最受歡迎，像AIRMATE艾美特的USB雙扇葉無線充電循環扇，免插電也能續航14小時，出海邊或露營時就最方便，另外保冰杯買氣也成長了50%，消費者不僅注重真空雙層、不鏽鋼等保冰功能外，更在意商品外觀，霧面且具質感的款式就最為熱銷。

Yahoo奇摩購物中心的岱思夢乳膠冰絲涼蓆墊，特價759元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的GATSBY涼感潔面溼紙巾冰爽型，特價125元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物上就連涼感的夏日服裝等關鍵字，搜尋量近日都翻倍成長，像涼感沙發套、遮光窗簾、天絲床包等業績更達月成長1.2倍，還有可自製冰品的雪花冰機，更是熱銷黑馬、銷量暴增4倍，可見消費者從內到外，就連居家環境都想隨時維持涼爽，而毛小孩的家長也嚴防寵物居家中暑，帶動了近期寵物清涼相關用品如衣物、配件、涼墊等熱搜成長80%，銷量也成長近40%。

momo購物網的Sofy 蘇菲清新涼感微涼小黃瓜衛生棉 23cm 10包組，原價1190元，21日到27日特價520元，再送清新涼感微涼小黃瓜超薄護墊1包。（momo購物網提供）

momo購物網的Kotex 靠得住茶樹舒涼棉，買6送6組，23cm或28cm任選，原價769元，13日到19日特價669元。（momo購物網提供）

而momo購物網上則觀察到，女性朋友月月必備的衛生棉，站上從7月至今「涼感衛生棉」的需求就大增，業績較去年同期成長超過40%，且平均客單相較去年增加15%，消費者選購時除了關注涼感、功能以外，也愛選購帶有療癒情緒的「香氛」款式。

樂天市場上宜得利家居的接觸涼感 孩童抱枕，原價699元，特價664元。（樂天市場提供）

樂天市場上亞米屋的夏季冰絲涼感窩，原價500元，特價318元。（樂天市場提供）

樂天市場在今年夏天，就以兒童涼感寢具及寵物涼感床墊銷量異軍突起，並登上熱銷排行榜前五名，如進階涼感 孩童午睡墊、接觸涼感寵物床、冰絲涼感窩等，銷量較去年同期成長將近1倍，不管大人、孩童，到家中毛小孩都希望能在悶熱的夏日過得更清爽舒適。