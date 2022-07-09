侯怡君父親上個月辭世，享壽72歲，日前舉行告別追思會時，老公蕭大陸也陪伴在旁，心情悲痛的她身形明顯消瘦許多，昨(9日)深夜似乎止不住對父親的思念，發文寫道：「我好想好想去找你，我好想好想永遠跟你在一起」，讓所有人看了為之鼻酸。

侯怡君父親上個月過世後，曾發文寫道：「抱著你不肯鬆手，是害怕像風箏斷了線，不停的吻著你的臉龐和雙手，是想永遠記得你的味道！爸……我好愛你，我好想你，來我夢裡好嗎？我的至愛爸爸謝謝您！難報養育恩 ，至愛心內存」，字字句句道盡對父親的思念，日前舉辦完父親的告別式後，她除了感謝所有人前來送父親最後一程，也表示會好好照顧自己跟家人。

侯怡君與父親生前感情極佳。(侯怡君的家臉書)

不過昨天深夜時她發文寫道：「心痛有極限嗎？有止痛藥嗎？還是要到最後成一直線時，才能停止這一切，我好想好想你，我好氣好氣你，我好想好想去找你，我好想好想永遠跟你在一起，如果我迷路了你會找到我嗎？我的摯愛」，雖然沒有明指對象是誰，但能清楚看出是在傾吐對父親的思念，讓人相當心疼及不捨。

侯怡君和蕭大陸愛情長跑20年，去年5月證實早在2018年登記結婚，根據《鏡週刊》報導，這幾年她已經取卵將近20次，過程以「生不如死」四個字來形容，不過她表示絕對不會放棄，會為了圓懷孕夢繼續努力，至於會讓她如此執著主要是對蕭大陸的愛，私下也曾對親友說：「他最大心願是我懷孕，要不然他日子也難過」。