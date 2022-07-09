台灣機車路權促進會今發起「交通解禁大遊行」，批評政府在交通政策上歧視機車，遊行隊伍繞行台北市區，有上千輛機車響應。促進會指出，遊行主要訴求包括全面廢除區間測速、開放禁行機車與廢除兩段式左轉、廢除道安規則99條、開放民間參與各縣市政府道安會報等。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳說，今天透過遊行表達訴求，台灣每年交通事故3000多件，可說是國安危機，希望政府重新審視交通政策，破除歧視，還騎士路權。

台灣機車路權促進會公關主任劉成謙指出，今日活動參與人數超乎預期，原本預期1、2000人，結果有約5000人參與，可見民意對交通改革已經沸騰，年底選舉前，政治人物一定要正視。

劉成謙指出，忠孝西路是禁行機車的指標，如今台北市政府同意解除，希望這可以讓台灣交通政策轉變。他認為，禁行機車沒有讓全台肇事率沒有下降，至於死亡率下降，是醫療進步因素，跟禁行機車沒有關係。

劉成謙呼籲，政府若到年底都沒有具體回應或改善，投票前會再發起其他行動，例如騎機車上國道返鄉投票。

騎士高小姐指出，自己騎重機半年，在交通的不平等感受上非常明顯，自從機車從白牌變成黃牌，發現騎在禁行機車道上非常安全，上快速道路時也是，橋上非常平穩，回頭再看狹小的機車道，許多車擠在一起，引道還會出現奇怪彎曲，或是非常窄的地方無法讓2輛車一起過，政府不只沒有處理還裝區間測速，讓事故變多，非常荒謬。她強調，應該檢討駕駛與道路設計的問題，而跟車種沒有關係。

騎士薛先生說，機車在法規上就是汽車的一種，不能因為長得不同就去限速，現在有些統計數字也顯示，小客車的事故率比重機還多，如果他們都能上路，我們沒有理由能上路，交通應該平權，不是搞車種歧視。