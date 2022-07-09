國民黨台南市長提名人謝龍介今天上午應邀參加台灣民眾黨台南市永康區議員參選人江品璁及立法委員蔡壁如聯合服務處成立大會時，主動釋出善意，並拋出促成「在野大聯盟」的構想。不過，台灣民眾黨主席柯文哲卻沒有鬆口表態，僅強調整合需要時間。

柯文哲認為，政治需要時間培養人才，市長層級的人才培養並不容易，以前都以為有柯文哲、韓國瑜什麼都是可能的，但事後每個人都覺得這兩個人是不容易的，因此直到目前為止，民眾黨在台南並沒有推出自己的市長參選人。

至於有可能參與謝龍介所提的「在野大聯盟」嗎？柯文哲也表示，台南市長選舉，在野還是太欠缺整合；務實地看，黃偉哲的票數百分比並不高，但因其他人都分散，因此他還是會贏，這是一個政治現實。

柯文哲還說，凡事不必拒人於千里之外，但也不要給它太多的政治意義；不同的政黨，平常有聊天、有講話也是很好的，不需要壁壘分明，這樣很奇怪，不太符合他當醫生的邏輯。

柯文哲強調，台南市最大的問題，就是沒有有效地整合；但政治人物的培養需要時間，素質要夠，時間也要長，很多事情都需要時間，一步一步去做。