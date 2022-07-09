炎炎夏日許多人會穿上泳裝玩水，一名女網友分享照片說，請男友幫拍海邊美照，結果成品出人意料，只見所有照片中，站在前方的女友完全失焦，對準的焦點全是後方的白色比基尼辣妹，照片引起網友討論，不少人大呼原PO可以換男友囉。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文說，男友幫拍海邊美照，結果成品長這樣，真的是「此時不換（男友）更待何時？」從照片中可見，第一張照片女網友站在前方，但男友拍照卻對焦在後方的比基尼辣妹，本以為是拍照技術不佳，結果第二張照片，女生站得遠一點了，但焦點仍是比基尼辣妹。

男幫女友拍照卻聚焦後方的比基尼辣妹，引來萬人朝聖。（圖／翻攝自Facebook／Jakapong Thongdee）

照片引來萬人朝聖，「這個男友不能要」、「可以換男友囉」、「男友這樣的拍照技術到底是好還是不好？」另有網友則是惡搞照片，把比基尼辣妹以外的人通通P掉，結果整張照片竟然無違和，好像就是專門為比基尼妹拍攝的海邊美照。

而這組照片早在2020年就曾出現過，照片中的人事物都是在泰國，根據泰國《[email protected]!》報導，泰國一名男網友賈卡朋（Jakapong Thongdee）和女友去海邊玩，他應要求替女友拍美照，結果成品裡面的女友竟然都失焦，有對焦的都是後面穿著白色比基尼、黑色泳褲的辣妹。

賈卡朋並沒有分享女友看到照片的反應，不過他後來也在臉書上分享了女友與朋友的合照，這次的照片就有好好對焦，而女友也笑得非常燦爛。