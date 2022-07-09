桃園市中壢區今辦豐年祭，現場約有450人參加。（原民局提供／蔡明亘桃園傳真）

新屋區今豐年祭約有350人參與。（原民局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府原民局長林日龍認為，原住民族傳統文化傳承工作非常重要。（原民局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市政府原住民族行政局每年夏天會在各區舉辦聯合豐年祭活動，經疫情停辦2年後再度回歸，自6月底至9月初在各區舉辦。今日在中壢、新屋區熱鬧登場。原民局長林日龍表示，盼藉此活動讓生活在都會區的族人，能延續傳統文化至下一代。

林日龍指出，睽違2年後豐年祭活動再次回歸，在傳統上，原住民族人在辛苦耕耘1年有所收成後，會辦豐年祭感謝祖靈眷顧，表達對祖靈虔誠的信仰，各族群部落約在每年7至9月間辦理。

新屋區豐年祭今約有350人到場參與，老中青世代紛紛換上傳統服飾，並由新屋總族領袖吳春祿帶領大家祈福共舞，現場族人各個臉上都掛滿開心笑容；中壢區豐年祭則有約450人參加，由中壢總族群領袖朱萬義帶領族人向祖靈獻祭，祈求保佑族人平安，即便天氣炎熱，也展現傳統舞蹈的熱情活力。

據統計，截至今年6月底，桃園市原住民人口已達79449人，其中新屋區占865人、中壢區有9907人。林日龍說，雖新屋是桃園原住民族人口最少的行政區，但族人仍努力推動傳統文化傳承工作。

桃園聯合豐年祭已舉辦多年，林日龍提到，盼藉此活動，讓從原鄉來到都會生活的族人與下一代，能學習傳統祭儀如何準備，瞭解自己的文化根源，達到傳承效益，也在活動中向祖靈表達感謝之意。