綠色和平呼籲應盡速通過《海洋保育法》源頭管理，強制規範迫害生態的採捕器具。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

綠色和平呼籲應盡速通過《海洋保育法》源頭管理，強制規範迫害生態的採捕器具。（綠色和平提供／林良齊台北傳真）

台東富山護漁區志工於近日巡守時發現保育類的欖蠵龜，但卻被廢棄漁具纏繞而奄奄一息，傷口深可見骨。即時通報後。綠色和平指出，廢棄漁具始終是海洋生物的殺手，若未能從源頭管制漁具使用，海龜與鯨豚都可能不斷遭受漁網纏繞而擱淺死亡，呼籲應盡速通過《海洋保育法》源頭管理，強制規範迫害生態的採捕器具。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示，民間團體提出的《海洋保育法》草案即提及海洋保育執法人員設置、巡查員入法的重要性，若能有效設置海洋保育執法人員，將可強化巡守能力並即時發現受傷生物。

長期協助處理海龜擱淺事件的富山護漁區志工陳羿均說，此次傷害欖蠵龜的兇手是不應出現在護漁區的刺網，懷疑是否為沒有執照的漁民帶進的底刺網，或者從護漁區外漂流過來，讓海龜卡在漁網動彈不得。

國立海洋生物博物館獸醫師陳怡純指出，欖蠵龜遭漁網纏繞擱淺於富山沙灘上，經通報後，趕緊送至海生館救治。初步檢視，海龜的鰭、背甲有多處新舊外傷，其中左右前鰭皆有已感染的撕裂傷，又以左前鰭為環狀且深及見肱骨的傷口最為嚴重。目前狀況感染嚴重，無法潛水，但已可於池內游動且會主動進食，將會持續監控感染狀況，並對傷口清創上藥。

綠色和平說，民間版《海洋保育法》第十七條第三款即盼從源頭管理，強制規範迫害生態的採捕器具。綠色和平將《海洋保育法》十大訴求公開於政府建置的公共政策網路參與平台上，以降低此類事件發生的機率。