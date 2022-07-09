警方在菸盒內查獲一包安非他命。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

男子見警邊跑邊丟菸盒 原來暗藏毒品

北市一名住在內湖區的44歲李姓男子，日前晚間持毒在松山區閒晃，一見到巡邏員警立馬心虛，轉身拔腿逃跑，並沿路丟棄毒品企圖毀屍滅跡，但最後仍被員警察覺，當場攔截逮捕，並起獲1包安非他命。

松山警分局三民派出所員警陳塏樺、施順勝，在民生東路五段260巷一帶執行超商巡邏勤務時，發現李男神情慌張站在超商外，隨即轉身離去。員警見他行跡可疑上前盤查，不料，李男拔腿就跑，並邊跑邊說：「我在運動、我又沒怎樣」，然後趁隙從口袋掏出一個菸盒，丟在地上後用腳踢進停放在路邊車輛的車底。

警方火速駕駛巡邏車進行攔截，並下車追捕李男，李男矢口否認菸盒是自己的，但員警的密錄器已錄下其丟棄過程，員警從菸盒內發現一個裝有結晶體的夾鏈袋，現場以試劑檢驗後確認是安非他命後，當場將李男逮捕帶回偵辦。警詢後，依毒品罪嫌移送法辦。

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