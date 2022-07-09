對於民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文門疑雲，國民黨立委賴士葆呼籲，幫忙分享找找余正煌在哪兒？這位可憐的苦主被長官甩鍋，至今被人間蒸發，不敢出面，有理說不清！

林智堅的指導教授陳明通5日聲明指出，由於余正煌的碩論計畫初時並不理想，想換題目，找上陳明通的研究助理楊喜慧，陳明通徵得林智堅同意，把林的民調資料提供給余正煌，並把林智堅初步寫的東西提供余參考。陳明通解釋，余正煌先畢業，林智堅比較晚，外界誤以為是林抄襲余，其實是林的論文較有原創性。

國民黨立委賴士葆感嘆，可憐的苦主余正煌被長官甩鍋，至今被人間蒸發，不敢出面，因為陳明通定調有理說不清，意思就是有些事情在政治正確的原則下不能說清楚。

賴士葆認為，這件事情非關藍綠口水，牽扯的是台灣的 學術倫理 和高教沉淪的諸多問題。也不是官大學問大的問題，學術倫理規範清清楚楚，黑就是黑、白就是白，沒有模糊扭曲的空間，更不是全面執政的政黨說了算。

賴士葆強調，若以為靠著黨政人士和網軍側翼的奧援就可以頭過身就過，就可以安心的贏得選舉，錯！沒有講清楚，林智堅將永遠被貼著涉嫌雙碩士論文抄襲的標籤。

賴士葆也呼籲尋找余正煌、幫忙分享找找余正煌在哪兒？這位可憐的苦主被長官甩鍋，至今被人間蒸發，不敢出面，有理說不清！