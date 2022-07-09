40歲「阿Sa」蔡卓妍最近和好姊妹「阿嬌」鍾欣潼上實境秀《乘風破浪》引來不少話題，尤其是節目中阿Sa的凍齡美顏和才藝引來粉絲追捧，但最近網上卻曝光一組阿Sa穿運動內衣，下半身僅穿一件小褲，挺著巨肚的驚人照片，第一時間乍看還以為阿Sa是否懷了太子爺男友的小孩，之後才知其實是阿Sa演出新片的側拍照，孕肚的特殊化妝技巧之高，令人嘖嘖稱奇。

阿Sa與富三代、「百億麻將館太子爺」男友石恆聰交往多年，2019年爆出阿Sa已凍卵20顆想再婚當媽，她受訪透露凍卵之路不好走，為此不僅要自己打排卵針，還因此發福腰粗了一圈，希望10年內所凍的卵子能派上用場，至於男友有沒有因此給她獎勵？阿Sa笑說：「關他什麼事？這是我自己的東西。」

阿Sa為戲挑戰演孕婦。（圖／取自《on.cc東網》）

之後阿Sa頻傳好事近，但都被她否認，2020年港媒報導由於石恆聰不改玩心也不想結婚，導致阿Sa氣到決定分手，並搬出男友的豪宅，對此，阿Sa否認：「他們收到錯的消息，無中生有，所以不做回應」，未料近日網上傳出阿Sa挺著巨肚的影片，看身形似乎已經懷有8個月身孕，引發熱議。

阿Sa邀阿嬌、吳謹言、張天愛、王心凌、唐詩逸等包場看電影。（圖／翻攝自蔡卓妍微博）

據《東網》報導，這支影片其實是阿Sa拍攝新片《神探大戰》的側拍影片，同片合作的演員還有劉青雲、林峯、陳家樂，7月21日將在香港上映，片中阿Sa大膽嘗試許多「第一次」，甚至是「為戲懷孕」。而阿Sa昨曬出邀請《乘風破浪》的姐姐們包括阿嬌、吳謹言、張添愛、王心凌、唐詩逸等人包場看電影的影片，好友容祖兒也發文力挺阿Sa，說：「前一秒還在舞台發光，後一秒變身『拚命Sa娘』，這樣的Sa讓人怎能不愛」，大力推廣好姊妹新作品。