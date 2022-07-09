彰化縣開放18歲以上縣民Novavax疫苗預約接種，2萬劑已到貨，開放206家合約院所線上預約接種，預約時間至7月15日下午5點，不分劑次，符合接種間隔者，都可以上網預約。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情再往下掉，中央流行疫情指揮中心9日公布國內今新增2萬8135例確定，彰化縣新增1565例，居家抗原快篩人數128萬2143人次，都比全縣人口高了，累計確診數19萬2344人，逼近全縣人口20％。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣開放18歲以上縣民Novavax疫苗預約接種，2萬劑已到貨，206家合約院所線上預約接種

，預約時間至7月15日下午5點，不分劑次，符合接種間隔者，都可以上網預約；民眾可以自行選擇診次，將安排於7月11日至7月17日期間進行疫苗施打。另外，醫療機構人員施打Novavax疫苗，採統一登記於機構施打。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣疫情趨勢在6月11日達到最高峰後往下掉，且下降的速度都很快，但這禮拜確診個案到了2000例以下，趨勢變得緩和，開始要進入常態流行區，大約會在1、2000名確診個案上下浮動。

葉彥伯表示，也有人擔心新型變異株BA.4、BA.5對疫情的影響，其實在國外經驗看起來，也有可能會造成一小波的流行，至於流行坡度的高低，要看每個國家的社區保護力到什麼程度，但至少目前看起來不會增加重症與死亡的機率。