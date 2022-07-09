行政院環保署推行「台美生態學校計畫」多年，苗栗縣後龍鎮大山國小在全校師生共同努力，連續3度獲得綠旗認證，朝永久綠旗認證的國際生態學校又邁進一大步。另外，苑裡鎮藍田國小首次參加計畫，就以推食農教育等課程獲得綠旗認證，為苗栗縣再添1枚綠旗認證。

環保局長陳華盛表示，「台美生態學校計畫」是為了鼓勵校園參與環境行動，將環境覺知和環境行為融入校園生活中，各級學校皆可依其所在地特色或校本課程，採不同途徑達成「生態學校」的目標。

環保局鼓勵縣內學校積極參與行政院環保署「台美生態學校計畫」，至今已有2所學校通過認證，其中，後龍鎮大山國小在全校師生、社區夥伴組成的行動團隊共同努力之下，3度獲得綠旗認證，朝永久綠旗認證的國際生態學校又邁進一大步。

大山國小分別在2018年及2020年獲得2次台美生態學校綠旗的最高榮譽，今年是學校通過第3次綠旗認證，計畫中結合了各項學科領域學習範疇，同時將聯合國永續發展目標和生態學校環境路徑等融入校訂課程，給孩子與世界接軌的教育。未來，大山國小將更進一步深化，設計相關教學活動方案，期待達成4面綠旗認證，就可成為永久性綠旗的國際生態學校。

苑裡鎮藍田國小位處大安溪畔的沖積扇平原，學校近年推動食農教育，建構發展以食育為核心的校本課程，結合社區農業資源，開闢校田成為開心農場，讓學童親近土地，從農作中產生對土地的情感與連結，建立正確的飲食知識，整合「健康生活」與「消耗與廢棄物」的重點工作，首次加入這項計畫，即獲頒銀牌認證。