大陸知名導演陳家林，歷年代表作包括《武則天》、《唐明皇》、《康熙王朝》等，由於擅長運用重大歷史題材，因此有「大陸第一歷史劇導演」之稱，首部執導電影《鳥島》即獲得1979年文化部最佳故事片獎，不過傳出他由於長年罹病無法痊癒，本月7日在北京病逝，享壽79歲。

根據大陸「中廣聯合會電視劇導演委員會」表示，導演陳家林因為長期罹病醫治無效，於本月7日不幸病逝，享壽79歲，不過卻未透露詳細死因，噩耗傳出後震驚演藝圈，此外，「中廣聯合會電視劇導演委員會」訃聞內容提到，他於2009年起擔任大陸電視劇導演委員會首任會長一職，任職期間不僅提升電視劇創作水準，也極力維護電視劇導演權益，對於他生前諸多貢獻致上謝意。

男星李崇霄辭世，享年51歲。(李崇霄微博)

不過另一個悲痛的消息，就是在《武則天》飾演李承乾一角的男星李崇霄，日前不幸辭世，享年51歲，經紀人在訃聞寫道「李崇霄老師為人熱情、仗義、樂善好施，把表演藝術視為生命，為廣大觀眾留下了很多經典的影視形象」，由於沒有對外公布死因，引發外界諸多猜測，李崇霄女兒也在微博發文悼念：「以後的6月再也沒法和您一起過父親節，女兒唯有淚兩行，感謝對女兒的愛護，願在天堂的父親安息」，道盡對父親無盡的思念。

李崇霄經紀人於微博發布訃聞。(李崇霄微博)

李崇霄因電視劇《隋唐演義》大開知名度，演藝生涯作品超過50部，今年4月上檔的《超時空大玩家2》則成為祂的遺作。