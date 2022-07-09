午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布南投縣、雲林縣、嘉義縣3縣市大雨特報，今（9日）南投、雲林及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天高壓再增強，各地晴朗炎熱，降雨方面，午後還是有雷陣雨發展的機會，不過降雨範圍縮小、時間更短暫，主要降雨是在山區及近山區的平地，午後到山區建議攜帶雨具備用。

氣溫部分，今白天各地高溫普遍33至35度，局部溫度會再更高一些，預估在大台北、雲林以南至屏東地區及宜花東都有36度以上高溫發生的機率，近中午前後紫外線也偏強，有到過量甚至危險等級，出門在外務必要做好防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫為25、26度左右。

氣象局表示，周日至下周二（10日至12日）太平洋高壓影響，各地仍是晴到多雲，高溫炎熱天氣，午後在各山區有局部短暫雷陣雨的機會，降雨範圍縮小、較短暫。