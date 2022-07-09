代表民進黨參選桃園市長的新竹市前市長林智堅論文門風暴愈演愈烈，行政院政務委員張景森7日更發文，認為碩士班「不一定要寫論文」，對此入口網站《Yahoo奇摩》「話題PK」針對此事件，以「政委張景森認為，『碩士班』不一定要寫論文，你是否同意？」為題進行投票收集網友意見，得到了近一面倒的反對答覆，網友們更質疑「碩士不練習寫論文，博士怎麼會寫？」。

張景森7日在臉書指出，寫論文是學術研究訓練，除非是準備進博士班，走學術研究，否則修完碩士課程就能畢業，「碩士班」不一定要寫論文，這些歐美大學的常識大家都了解，不知道為什麼台灣高教界還是一團混亂？我們不應該再有「碩士班一定要寫論文」這種落伍迂腐的觀念了，並喊話「教育部加油！各大學加油！」

本次「政委張景森認為，『碩士班』不一定要寫論文，你是否同意？」將統計至12日，目前投票結果呈現反對張景森言論的網友對支持方的壓倒性優勢，反對方的網友們留言表示「必要的！」、「那我們以前寫假的喔？」、「碩士不練習寫論文，博士怎麼會寫」、「不寫論文的碩士和國小畢業生有何不同？」、「降低學術研究水準」，但也有少數支持張景森的網友留言表示「同意，不念博士班不需寫論文」、「我覺得用實務專案報告，較為理想，亦能契合出社會後的性向發展，不會跟社會脫鉤」。