女友3度出軌，每次都是和不同的對象，換做是你會選擇原諒嗎？一名男網友悲痛發文，自已無意間看到女友隱藏相簿裡面和小王的煽情對話，女友開心地說「搖到好爽」，讓男網友驚覺綠光罩頂，才終於下定決心，忍痛結束這段戀情。

一名男網友在網路論壇「Dcard」上，以「笑死！有人比我還綠嗎」為題發文，表示自己原本興高采烈地要和女友前往墾丁玩樂，出發前還買了項鍊，替女友拍下許多美照，在前往墾丁的路途上女友在車上睡著了，於是他逕自拿起女友手機想要把照片傳過去。沒想到意外發現女友手機的隱藏相簿裡，藏有和同事對話的葷言浪語。

原PO的女友傳訊說，「可惡，搖到射，哈哈哈哈，好爽」，直說自己不能再到同事家玩，因為已經被起疑了，央求同事來找她，而同事則回應，「妳明天還是去吃個事後藥好了，保險起見」。

男網友認為，出軌真的不是0就是無限，千萬不要相信原諒後會有改變。（圖／取自Dcard）

其他更誇張的訊息內容還包括，「我下次會自己搖，補償你」、「真的好想打X」、「我要開始吃事前」等鹹濕對話。原PO看完後瞬間覺得火冒三丈，驚覺自己又再度綠光罩頂，他透露，女友慣性出軌且每次都是不同人，只是前兩次他都選擇原諒，這次不會再心軟了，「真的忍無可忍才發出來，出軌真的不是0就是無限，說什麼會改的拜託不要相信」。

貼文曝光後，不少好心網友留言安慰，「綠到變墨綠色，不過狠心切斷就是對自己的救贖」、「拜託不要再給她機會了，對自己好一點」、「恭喜分手，祝福未來遇到值得你好好對待的她」、「願你的善良往後能被溫柔對待」。