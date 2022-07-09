32歲梁姓男子與7名報關行業者、4名華儲員工勾串，從國外走私市價超過15億、701公斤「三級丁氧羰基去甲基愷他命」。利用海關要查驗貨櫃時，會事先通知準備，藉此事先調包毒品，但仍遭警方查獲。桃檢偵結，將梁男等13人依運輸毒品罪嫌起訴。

檢方調查，綽號黑哥的梁姓男子是報關行專業經理人，他為走私毒品，和其他報關行、物流、華儲員工合作，將毒品從海外經過機場走私入境台灣。若海關覺得有異要打開貨櫃檢查，因會要求業者準備。因此報關、華儲、物流人員會得知哪貨櫃將抽驗，因此他們會將事先準備好、與原本要查驗的包裹外觀一模一樣，且合法的貨物調包。

2020年11月19日，裝有701公斤的「三級丁氧羰基去甲基愷他命」以衣物名義抵達桃園機場。員工們先在華儲快遞專區理貨區，將紅色膠帶標示裝有毒品的貨物及調包用的「菜底」的貨物放入貨櫃內藏放。再由其他員工將「菜底」貨物從出艙區搬入儀檢區。簡姓主管放水，讓員工再將毒品貨物的條碼貼到「菜底」貨物上。最後海關示意檢查時，由員工拿出「菜底」供查驗，最後由員工將未經檢驗毒品帶出倉。

王姓司機獲報後，再開車到華儲貨運站領取毒品，但因形跡可疑，隨即在機場內被警方查獲。

雖涉案人士稱以為內容並非毒品，而是管制物品食物添加劑，他們也坦承可以藉此分潤，但檢方不採信，認為他們明知道貨物虛報、換掉貨物條碼、調報貨物等異常操作，可預知運送的是毒品等物品，將梁男等13人依運輸的4級毒品罪嫌起訴。

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