本週六，2022溫布頓女單總決賽，大滿貫冠軍將會誕生，到時候 加博 Ons Jabeur 和 萊巴基娜 Elena Rybakina 將在中央球場相遇。兩位球員都是第一次打進大滿貫決賽，兩位女性都將會創造歷史。

3號種子的加博 在前四場比賽當中並沒有失一局，但在八強跟四強的比賽當中都被推到決勝局。17號種子的萊巴基娜則擊敗了 安德烈斯庫 Bianca Andreescu 和 哈麗普 Simona Halep 的兩位大滿貫冠軍。突尼西亞Tunisia 球員加博的勝利將使她成為第一位獲得大滿貫冠軍的阿拉伯和北非女性，而萊巴基娜的勝利將使她成為代表哈薩克 Kazakhstan 第一個嚐到大滿貫榮耀的球員。

加博 在之前的三場對賽當中以 2勝1敗 領先 萊巴基娜，儘管其中一場勝利是因為 萊巴基娜 受傷而取得。（圖片來源︰達志影像）

溫布頓開賽兩週以來，這位突尼斯人不斷為大家帶來驚喜，她不但善長紅土場，今年來到草地場也表現得非常出色。雖然在八強以及四強賽中都有失局，不過她在這兩場比賽當中並沒有顯得焦躁不安。取而代之是在節奏上的調節，落點角度刁鑽，不時到網前給對手壓力。

雖然加博的第二發球在速度上相對比較弱，但可變性較大，把握力非常好。在這兩週內，她的二發得分率為 63%，是本屆女單球員裡最高。

萊巴基娜如果勝出成為代表哈薩克第一位得到大滿貫的球員（圖片來源︰達志影像）

如果 萊巴基娜 的發揮能夠比照四強賽對陣 哈麗普 時一樣的話，她應該會奪冠的人。這位 23 歲年輕人擁有原始的力量，即使是像 哈麗普 這樣的人也無法應付，哈麗普的教練在賽後也不得不對記者稱讚萊巴基娜幾乎完美的表現。

萊巴基娜 在本屆溫布頓之前也擊敗過前美國公開賽冠軍 安德烈斯庫，她是一名發揮穩定的球員，如果連續保持足夠長的時間對抗，她的勝率也相對地提高。她的一發得分排名第四，發球局得分排名第三，49 個 ace 比其他球員都多出了 19 個，平均每場比賽超過 8 個。

溫布頓女單冠軍獎金為200萬美元。萊巴基娜 實力稍弱於對手，不讓分賠率為2.05。但就算加博最終會獲勝，也將是一場苦戰。 加博的獲勝賠率為1.50。