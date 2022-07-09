今天在大聯盟場上洋基以12：5擊退世仇紅襪，條紋軍延續可怕的打擊火力，以14安(2轟)展現極高效率，除5、6局外都有得分進帳，幫助狀況不穩的先發柯特斯(Nestor Cortes)逃過敗投。而此戰還出現有趣一幕，3局時賈羅(Joey Gallo)將球敲向右外野，但紅襪阿洛尤(Christian Arroyo)疑似因看不到球「迷留」在原地，球飛向身後他才急忙去撿。

JOSH DONALDSON HAS VIOLENCE ON HIS MIND pic.twitter.com/Zj336FYqER — The Short Porch (@short_porch) July 8, 2022

洋基先發左投柯特斯表現不佳，僅投3.2局就失掉4分，不過打線相當給力，首局就先灌進4分，唐納森(Josh Donaldson)再次開轟，無奈下半局柯特斯挨了二壘安打讓對方追到2：4，好在洋基打線就是停不下來，2局再追加1分。而3局時比賽出現插曲，賈羅於二三壘有人時擊出右外野方向飛球，這球原本應牢牢送進紅襪外野手阿洛尤口袋，但他卻失了魂。

球飛向空中時阿洛尤疑似被燈光影響，沒有清楚看到球，他站在原地慌張攤開雙手，看起來相當無奈，當球落在身後他才急忙去撿起，雖然回傳後成功抓到直衝本壘的賈羅，但希克斯(Aaron Hicks)和崔維諾(Jose Trevino)早趁機跑回分數，賈羅這球被判定為帶有2分打點的三壘安打，洋基因此取得6：2大幅領先，後來這幕也在網上瘋傳。

Send this one to the blooper reel 😂



Christian Arroyo loses it in the lights, Joey Gallo drives in 2 and gets thrown out trying for an inside-the-park home runpic.twitter.com/pkpCZMvzpk — Yankees Videos (@snyyankees) July 9, 2022

4局洋基繼續得分擴大到9：2，但下半局柯特斯再挨紅襪2支全壘打把分數送回去，後來狀況仍不穩，接連被敲出安打和投出保送，洋基因此換上卡斯楚(Miguel Castro)。後半段比賽洋基牛棚僅失1分，打線也延續火力到最後，終場就以7分差大勝，卡斯楚拿下勝投，打擊部分卡本特(Matt Carpenter)、托瑞斯(Gleyber Torres)都繳出猛打賞，合力貢獻4分。