根據國健署公布的108年癌症登記報告，平均每4分20秒就有一人罹癌，癌症時鐘較前一年快轉11秒，其中大腸癌已連續14年蟬聯國內癌症榜首。胃腸肝膽科醫師錢政弘也提醒，近年來50歲以下的早發性大腸癌盛行率逐年上升，背後跟肥胖和愛吃甜食有關。

錢政弘在臉書粉專PO文指出，所謂早發性大腸癌是指年紀在50歲以下罹患大腸癌，台灣人得大腸癌的平均年紀是65歲，所以50歲以下罹癌算是比較早的，且近年來許多國家早發性大腸癌的盛行率頻頻上升，韓國便是其一。

根據韓國在《胃腸學》（Gastroenterology ）期刊發表的一篇研究報告，分析567萬人（50歲以下）的體檢資料，結果發現有「代謝症候群」的人比較容易得大腸癌，尤其是遠處大腸癌（降結腸和乙狀結腸）和直腸癌。

錢政弘表示，在代謝症候群當中，和大腸癌最相關的是中廣型肥胖，他也提到，許多罹患大腸腺瘤性息肉或是大腸癌的年輕患者，經常滿臉疑惑詢問，「我不抽菸又不喝酒也不愛吃肉，為什麼我會長息肉（大腸癌）？」錢政弘解釋，上述那些確實是大腸癌的危險因子，但適用於50歲的人以上，如今則有越來越多的證據認為，「50歲以下就發病的人是跟『肥胖』最有關係，而且跟吃甜食有關。」

最後錢政弘呼籲，50歲以下有代謝症候群或肥胖的民眾，想遠離大腸癌必須要做兩件事，首先是把肚子瘦下來，其次是定期接受大腸鏡篩檢。