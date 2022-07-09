統一獅與樂天桃猿8日比賽爆發2次板凳清空，導火線是林子豪在4局牽制回壘時遭「踩手」，胡智為在6局上故意對梁家榮投出觸身球遭驅逐出場，曾赴美取經的味全龍總教練葉君璋也分享自己對於「觸身球文化」的看法，「他做出這樣抉擇不是很容易。」但他也強調，故意觸身球不是好的事情，但在某些情況下確實能激起些火花。

昨天衝突導火線是4局林子豪在三壘時，樂天桃猿捕手牽制三壘，第一時間三壘審判定SAFE，經輔助判決審視，林子豪的手因梁家榮躍起接球落地時被踩到而離開三壘壘包改判OUT。6局上1出局後，主審紀華文在梁家榮上場打擊前有意識到狀況，特別上投手丘告誡投手胡智為，不可有故意狙擊之投球，但胡智為第一球即砸中梁家榮，故意狙擊意圖明顯，引發第一波衝突，衝突結束後，胡智為已確定遭驅逐出場。

今天聯盟做出懲處，其中故意丟人、遭驅逐出場的胡智為被罰2萬元，賽前葉君璋被問及「觸身球文化」，尤其在台灣棒球的環境，各隊球員兼都十分熟識，要故意觸身球的情況並不常見，「他要做出這樣的抉擇不容易，在這件事上對大家或許是不好示範，但他盡可能把傷害降到最低，但有時確實可激起些火花，讓隊友知道你是在相挺他，我相信林子豪也有看到。」

葉總也以洋基先發投手「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）2018年的觸身球爭議為例，當時他有機會挑戰高額激勵獎金，但最後選擇為了隊友、為團隊做出表態，「我認為是很不容易，但他也在不好的示範中把傷害減到最低。」