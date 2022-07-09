09852型「貝爾哥羅德」號（Belgorod）潛艦

俄羅斯北方艦隊接收了生力軍，09852型「貝爾哥羅德」號（Belgorod）潛艦身懷超級殺器，武裝有如校車般大的戰略核魚雷。

據《動力》（The Drive）網和《美國海軍研究協會新聞》（USNI News）8日報導，「貝爾哥羅德」號是由奧斯卡級（Oscar-class）潛艦改裝，武裝了6枚80英尺（24公尺）長的「海神」（Poseidon）核魚雷。

它是周五在北方艦隊北德文斯克（Severodvinsk）潛艦基地交付俄羅斯海軍，而海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Anatolyevich Yevmenov）在聲明中說，「貝爾哥羅德」號為俄羅斯在各式研究開啟了新機會，得以在世界最偏遠的海域進行各種科學考察和救援行動。

雖然俄羅斯大讚，它是能在偏遠海域進行各式科學考察和救援行動的「研究船」，但實際上，它是龐大的水下武器系統，不僅具備毀滅性的打擊能力，也可以作為許多水下平台的母艦。

俄羅斯測試「海神」（Poseidon）核魚雷

Major new info on #Russia submarine Belgorod. Updated cutaway. Note the Poseidon Intercontinental Nuclear Powered Nuclear Armed Autonomous Torpedo tubes in the bow. #OSINT more info at https://t.co/Niienq0adX pic.twitter.com/9IZ8A1bg9J — H I Sutton (@CovertShores) May 29, 2019

長久以來，俄羅斯一直抱怨，美國彈道飛彈防禦系統導致歐洲戰略失衡。而「海神」核魚雷和「貝爾哥羅德」號就是為了閃避美國的彈道飛彈防禦（BMD）而設計。

據全球安全網（GlobalSecurity.org）說，「貝爾哥羅德」號約600英尺（近183公尺）長，為世界最長的潛艦，擁有兩座各能提供190百萬瓦的OK-650V核反應爐，而水下排水量近2.4萬噸。

而「海神」核魚雷為戰略核武，是俄羅斯總統普丁所謂的超級武器之一，射程達數以千計英里，可以摧毀敵方在沿海地區的重要經濟設施，並能因造成大範圍的放射線污染，讓對手長時間都無法再使用相關設施來進行軍事，經濟或其他活動。