苗栗縣政府推加值套票，歡迎旅客來南庄漫遊桂花巷。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推加值套票，歡迎旅客來南庄漫遊桂花巷。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推加值套票，歡迎旅客來南庄漫遊享受慢城生活。（謝明俊攝）

交通部觀光局自今年7月1日起啟動「台灣好行環島大串遊集點趣」活動，即日起至11月30日民眾搭乘「台灣好行」各路線，掃描車內QRCode即可集點抽現金。苗栗縣府文觀局配合活動，加值推出二款「台灣好行南庄線超值優惠套票」，共同振興國旅，感受悠遊國際慢城南庄的魅力。

為鼓勵民眾搭乘台灣好行出遊，觀光局推出「台灣好行環島串遊集點趣」虛實整合活動，將民眾出遊結合線上集點抽獎的方式進行，於活動期間搭乘「台灣好行」，掃描車內專屬QRCode進行集點，每累計3點即可獲得1次抽獎機會。另外，配合交通部公路總局暑期優惠活動，即日起至9月30日使用電子票證或行動支付搭乘，享票價半價優惠。

苗栗縣政府文觀局配合這項優惠活動，特別加值推出2款「台灣好行南庄線超值優惠套票」，套票1、「南庄好食好玩1日遊（300元）」套票內含1日乘車券1張、在地美食超值兌換券3張及伴手禮兌換券1張。套票2、「南庄慢遊雙人套票2日遊（1600元）套票內含1日乘車券2張、1000元住宿抵用券一張、美食兌換券2張及伴手禮兌換券2張，優惠價值高達4.5折。民眾只要到苗栗客運頭份總站、南庄站及易遊網國內票券區皆可輕鬆購買！

文觀局長林彥甫指出，搭乘台灣好行國際慢城南庄線旅遊，旅客可以放慢腳步深度體驗慢城氛圍，悠遊桂花巷到彩繪裝飾牆面的13間老街，穿梭充滿文青氣息的13間老街，漫步其中感受舊城風華，近期重現日式建築之美「東村宿舍」，體驗和服試穿、咖啡茶點，台灣好行國際慢城南庄線是優質首選，歡迎大家悠遊苗栗感受國際慢城魅力。