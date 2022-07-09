日本前首相安倍晉三昨遭槍擊身亡，蔡英文總統今表示， 前首相是她的老朋友，她一直相信，有一天可以在台灣相見，好好品嘗台灣的美食，到台灣四處走走。昨天不幸過世的遺憾消息，今早起來依然讓人難以置信。

總統今在臉書指出，看到在網路上，有許多台灣民眾前往安倍前首相的臉書留言，感謝曾協助捐贈台灣友情疫苗，和台灣共同對抗疫情。還有很多人貼出他和台灣鳳梨的親切合照，以及親筆寫下「台灣加油」的照片來懷念他。這都讓人深切感受到，安倍前首相生前對台灣的溫暖。

她說，不只是台灣人民，包括美國、印度在內的國際民主夥伴也感念安倍前首相為全球民主價值的付出，紛紛宣布以下半旗的形式悼念。

她表示，謝謝安倍前首相畢生對台灣的貢獻，感念在心。今天，她宣布下週一7月11日，各級政府機關（構）、公立學校下半旗1日，表達最深哀悼和感謝。

她強調，而她也相信，台灣會和日本持續並肩同行，深化合作，堅定捍衛民主自由價值。