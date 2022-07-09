由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行之「2022年東協暨紐澳商機日」於本周登場，邀集來自紐西蘭、澳洲、印尼、柬埔寨、泰國和馬來西亞等9國共65位買主，其中包括知名買主，如：馬來西亞遍布各知名商場並擁有自營電商平台的美妝及個人照護連鎖店Guardian、在泰國為前3大電商平台之一的JD Central、柬埔寨連鎖牙醫診所Kimsreang Dental Clinic以及澳洲知名超市IGA的主要供貨代理商Tasterite等，共143家台灣廠商與65家買主進行近200場次線上洽談，創造近2000萬美元商機。

各國已逐漸恢復正常生活且線上洽談已成常態，故今年報名商機日之買主較去年成長3成，且海外市場疫後復甦商機正興起，從汽車零配件、扣件手工具、醫療產品以及休閒食品等都成為主要採購品項。台灣的美食聞名國際，此次買主有許多當地知名超市及電商業者，因台灣產品品質優良且品管嚴格等口碑，紛紛藉此尋找合適供應商，如澳洲買主BYASIA FOOD為大型亞洲食品進口商，除在亞洲超市鋪貨外，也上架至大型超市如Woolworths及Coles等，因已有與台灣業者合作珍珠奶茶飲品之經驗，因台灣包裝麵食口感佳，本次希望尋找代工製造乾麵的廠商；新加坡買主Angliss Singapore，已擁有74年歷史且年營業額高達1億美金的冷凍食品進口商，因疫情期間即時食品需求大增，故想代理新品項及增添包裝機械，且認為台灣產品品質媲美日本，但CP值更高，在新加坡銷售潛力非常大。

許多國內廠商透過本活動第一次接觸新市場，如：對於東南亞市場相當有興趣的寬宏醫材第一次與泰國買主合作，所推出的智慧藥罐發想起源於觀察外籍移工照顧患者時需照醫囑按時餵藥，然因藥袋資訊辨別不易，故可使用智慧藥罐定時提醒，可降低錯誤用藥風險，期待將此產品行銷東南亞造福海外患者。另國內知名業者花仙子(1730)企業主打芳香劑產品與澳商洽談，表示有機會與A商合作進入澳洲Costco。昂諾創意的產品之一OFoodin食物袋，首次透過線上方式拓銷東協及紐澳市場，因紐西蘭跟泰國應環保意識抬頭，認為產品符合買主需求相當有合作機會。此外，康那香本次與新加坡E商洽談，該買主瞄準高齡市場的業者，認為康那香的成人紙尿褲品質優良，而康那香也表示該公司產品線與自家幾乎100%吻合，非常符合期待，洽談未來合作機會。

隨著各國邊境開放，貿協將持續舉辦虛實整合的拓銷活動如：新南向台灣形象展、日本消費產品大型拓銷團、東南亞供應鏈重組商機團(越、馬、泰)及印尼澳紐拓銷團等，拓銷國際市場不間斷。