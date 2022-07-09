Novavax疫苗專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

第2次追加劑說明。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣9日新增713例COVID-19本土確診案例，分別為332名男性和381名女性，年齡分布在0至96歲，12歲以下138人、65歲以上61人，多集中18歲至64歲青壯年，約占68％。統計至7月8日為止，新竹縣今年累計確診人數10萬1556人。

新增713例地區分布為竹北市264例、竹東鎮112例、湖口鄉104例、新豐鄉84例、新埔鎮31例、關西鎮34例、芎林鄉23例、橫山鄉5例、寶山鄉18例、北埔鄉17例、峨眉鄉1例、尖石鄉15例、五峰鄉5例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離849人，居家照護列管人數2856人。

中央流行疫情指揮中心自7月14日零時（航班表定抵台時間）起，先行放寬國人及持有效居留證、及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

竹縣衛生局指出，首波Novavax疫苗9日開打，供18歲以上民眾接種，並與其他廠牌交替使用。新仁醫院10日上午8時30分至12時在竹北里集會所開設社區接種站，提供Novavax疫苗服務，線上預約期限至9日下午5時截止，請符合接種鄉親儘速預約。另醫療院所及 13 鄉鎮市衛生所疫苗門診均同步提供接種服務，並持續辦理各廠牌疫苗接種計畫，加強提高全年齡疫苗覆蓋率與社區保護力。