河北宣化發現的恐龍足跡。（圖／央視新聞客戶端）

河北宣化發現大量恐龍足跡的現場。（圖／央視新聞客戶端）

大陸河北省張家口市宣化區日前發現9000多平方公尺的恐龍足跡化石點，經過清點測算，現場的恐龍足跡有4300多個，這是大陸迄今發現面積最大、數量最多的恐龍足跡。

央視新聞客戶端8日報導，這些足跡有的是近似圓形，有的則是類似獸爪形狀，並且多個足跡成行。地質調查人員對現場的地質測定年代顯示，恐龍足跡所在岩石層距今已經有1.5億年，但是現場的足跡保存得十分清晰。通過專家對痕跡的辨認和分類探查，確定共有恐龍足跡4屬4種，並新發現了恐龍足跡種屬1例。

中國地質大學副教授邢立達表示，這裡屬於侏羅紀到白堊紀之交的時代，像這麼大規模的足跡面，在大陸肯定是目前第一的，從現場足跡來推斷，植食性恐龍體長可達15公尺以上，肉食性恐龍體長可達4到5公尺左右。

專家推測，發現足跡的現場在一億多年以前曾經擁有大片的森林和水源，所以有大量食植物恐龍和食肉類恐龍在這裡聚集。恐龍足跡形成條件非常苛刻，是恐龍在濕度、黏度、顆粒度適中的地表行走時留下的腳印所形成的化石。

恐龍足跡比恐龍化石、恐龍蛋化石更具特色和意義。而這些完好恐龍足跡也填補了河北省「燕遼」和「熱河」兩大中生代生物群落之間時間間斷的「空白區」，對於研究兩大生物群落的關聯性等科學問題具有極其重要的價值。