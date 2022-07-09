「2022雲林縣電競派對」決賽在雲林縣立體育館登場，爭奪10萬元冠軍獎金。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

「2022雲林縣電競派對」是六都以外首辦的大型電競賽事，經15天預賽激戰，9日在雲林縣立體育館進行決賽，雲林縣長張麗善表示此次電競比賽結合在地宗教、布袋戲等文化元素，藉此推廣5G科技，帶給民眾更好的娛樂體驗與便利生活，同時讓雲林從農業大縣持續朝智慧大縣邁進。

「2022雲林縣電競派對」分為「英雄聯盟」、「傳說對決」2項賽事，上個月19日進行線上預賽後，本月1日產生前4強，「英雄聯盟」冠軍賽9日在雲林縣立體育館舉行，由「BYG二隊」與「無須追憶昨日」對決。「傳說對決」冠軍戰則於10日登場，由「維尼菜菜豬」對上「黎明猛虎」。

張麗善表示，雲林縣透過此次電競派對，結合「官將首」等廟宇陣頭，把縣內宗教文化推展出去，也將最能代表台灣意象的布袋戲文化融入其中，還有在地青年歌手為活動創作《青落雲林》主題歌曲，展現音樂文化之餘，也呼應旅外遊子落葉歸根的心情。

張麗善說，「雲林電競派對」不只透過平台讓各方高手同台對決，加速推動5G科技，讓雲林朝智慧大縣前進，也將雲林的產業、文化、歷史介紹給大家，讓全台民眾了解雲林的多元與進步。另外，也希望培養雲林更多的電競選手，把年輕人留在雲林，解決人口外流問題，同時還可照顧長輩，因應高齡社會問題。

縣府指出，「雲林電競派對」的總獎金高達38萬，2項賽事的前4名，分別可獲得10萬、5萬、2萬、1萬元獎，因此吸引上百支隊伍參賽。電競不只是遊戲，還結合了軟體研發、硬體設備、主播賽評、轉播製作、遊戲企劃等，可培育各種人才，已成為年輕人嚮往的職業之一。