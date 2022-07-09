「護國神山」台積電優渥的薪資及福利，吸引不少求職者應徵，不過一名女網友表示，在台積電工作3個月，不僅經常被主管罵，還被拿來跟同期新人做比較，讓她壓力倍增，上班前還會崩潰大哭，釣出過來人直言，「台積電職場文化就是這樣，新人永遠都會是最先被推出去等罵的」。

一名女網友7日在網路論壇Dcard發文指出，在台積電工作3個月以來，每天過得戰戰兢兢，即使很努力想達成工作目標，但結果好像都不如主管預期，加上學習速度不快，讓她壓力倍增，每天上班前都會大哭一場，也不禁懷疑自己是不是真的不適合這份工作。

她感嘆，明明上一份工作適應的很好，但進入台積電後卻無法回應主管的期待，還被拿來跟同期進來的新人做比較，讓她相當受挫，不知道接下來該怎麼辦才好。

貼文一出，不少過來人安慰，「台積電職場文化就是這樣，新人永遠都會是最先被推出去等罵的」、「台積電會罵到你離職的那天」、「我學長在台積電待10幾年，犯錯一樣會被罵被偷酸，也是做得很開心，被罵不會被扣薪，反正時間到交接完就下班走人，明天一來又是全新自己」。

另有不少網友勸她想開一點，「做錯事被罵正常，人家沒炒妳魷魚前就代表還能接受妳，不用想那麼多」、「沒事啦，剛開始求好心切正常，把握一個重點：不會就要問，久了妳就會熟練的」，也有人直言，「不管是不是在台積電，出社會臉皮就是要夠厚，做錯事被罵不要往心裡去，下次要記得不要犯同樣的錯就好」。