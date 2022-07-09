女子搭計程車準備下車時，疑似不耐煩或心情差，竟突然用力打開車門，車門當場撞擊一旁機車，女子仍頭也不回地往一旁走去。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

新北1名身穿緊身洋裝的女子本月7日一早搭計程車準備下車時，因當時路口車多停在路中，女子疑似不想等停靠路邊，竟突然在路中用力打開車門，車門當場撞擊一旁機車，女子還頭也不回地往一旁走去，被車門撞上的機車駕駛隨即下車拍車牌，疑似想找對方理論，影片曝光引起熱議。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段影片，1個路口當時有許多車輛在停等紅綠燈，前方1輛「停路中」的計程車右後方車門突然打開，走下1名長髮妙齡女子，不過女子相當用力開車門，直接撞向1名騎經過的摩托車後座民眾，女子之後大力甩車門，頭也不回地往路邊走去。

女子搭計程車準備下車時，疑似不耐煩或心情差，竟突然用力打開車門，車門當場撞擊一旁機車，女子仍頭也不回地往一旁走去。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

影片中，開車門的女子有先開一點車門，過一段時間後突大力開門，疑似是不耐煩或心情憤怒，而被車門撞到的民眾隨即下車，用手機拍下計程車車號後找司機溝通，而機車騎士則騎往前疑似找女子理論；影片標題寫「起床氣還沒消，開門撞到人直接轉頭走人」，地點發生在新北三重區福德北路。

不少網友留言「乘客素質是主因」、「遇到這種乘客也是衰尾」、「如果輕易放過亂開車門的人，那以後這種事情愈來愈多剛好而已」、「不是司機錯，乘客路途中硬要下車，司機也沒辦法阻止」、「看那穿著跟甩門的霸氣感覺就是酒店女價錢喬不攏，就開始發公主病了」、「確定是起床氣？是剛下班沒被框過夜不爽」。