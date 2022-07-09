台鋼集團旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)公告6月份自結營收為新台幣4.67億元，年增46.83%、月減0.18%；第二季營收14.81億元，年增40.21%、季減4.78%；累計前6月自結營收為30.38億元，年增57.68%。

沛波總經理楊韻蒔表示，6月份受到雨勢影響，延遲工地與工程進度，鋼筋出貨量未如預期，但因鋼價維持高檔，故營收仍年成長46.83%，雖然俄烏戰爭及全球通膨影響終端需求，但科技大廠仍然加快擴產腳步，加上科技聚落與政府的前瞻建設計畫，以及危老建築與都更案維持鋼筋需求不墜，只待天氣好轉後業績就會重返成長軌道。

沛波表示，由於目前鋼市處於需求淡季，客戶採購並不積極，多以觀望為主，短期之內，鋼價走勢預期震盪偏弱，但因房市展望仍佳，即使受國際原物料走勢變化影響，也僅是遞延需求，應是短空長多，故公司對下半年營運仍持正向看法。