1名網友在《爆料公社》抱怨，由於租屋處冷氣壞掉，他在40度的房間住了4天，好不容易找到維修師傅來修冷氣，房東卻嫌維修費太貴，要他互相體諒，再等等，他不滿怒嗆對方：「今天你們先40度住完4天，你再跟我說互相體諒」，貼文一出引起大批網友們熱議。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文寫下，他房間冷氣壞掉，請房東找人來修，對方找了4天都找不到人，原PO告訴房東他可以自己找人，師傅修好後，房東來付錢就好，因為他已經在40度的房間內住了4天，熱到他直呼：「真的不能住人」。

好不容易找到維修師傅，房東卻嫌對方開價太貴直接將人趕走，要他互相體諒，原PO不滿表示，師傅用專業賺錢合理，房東嫌貴又沒辦法處理，他繳房租就像該給房東賺一樣，他憤怒告知房東：「今天你們先40度住完四天你再跟我說互相體諒」、「但今天40度住四天的是我不是你，不要跟我說互相體諒」，最後房東終於妥協把師傅叫回來修冷氣。

文章曝光後，網友們紛紛留言寫下：「房東住非洲嗎？這麼不怕熱」、「你還活著我真的蠻佩服的」、「請問你是不是住在頂樓的鐵皮屋」、「這冷氣根本不用修了可以直接換掉」、「房客依法須先定相當期限向房東催告修繕，房東逾期仍未修繕，房客才能自行覓人修繕，並主張修繕費用自房租抵扣」。