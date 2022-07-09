中央流行疫情指揮中心9日公布桃園新增2822例本土個案，市府衛生局長王文彥表示，相較昨8日3236例，桃園疫情單日下降12.79 ％，其中65歲以上個案占9.25 ％、18歲以下個案占22.15 ％；而疫苗單日超過1.5萬人接種，仍鼓勵民眾踴躍提升保護力。

王文彥指出，市府為提升民眾保護力，昨日與今日全天開設26處社區接種站，提供莫德納與高端疫苗接種服務。昨日社區接種站共接種15246劑，包含莫德納14590劑、高端656劑，民眾施打情況相當踴躍，今日則持續提供接種服務，不限年齡（莫德納18歲以上、高端20歲以上）與劑次，只要符合接種資格，都可以前往施打。針對65歲以上（原住民族55歲以上）長者，市府仍提供免費愛心計程車接送往返社區接種站，完成接種的長者亦可領取700元禮券、2劑快篩試劑及桃園好米1包。如在這段期間確診，建議以確診日為基準起超過3個月，且符合接種間隔再行接種疫苗。

王文彥說明，首批Novavax疫苗到貨後，市府規劃在7月11日（一）全天（8：00-12：00、13：00-16：00）開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，免預約接種服務，現場將發號碼牌依序接種，共計提供2萬5000人次接種量能，13區衛生所也已陸續規畫開設疫苗門診時段，相關資訊民眾可以上網（https://covid-19.tycg.gov.tw/）查詢。

王文彥表示，桃園市居家照護目前在案數共2萬3008人，照護案件累計46萬1160人，已完成45萬7117人，累計完成率約99.1％，確診民眾可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。本市截至7月8日，專責ICU開設42床、收治25人、ICU空床數17床，專責病房638床，收治241人；收治比率37.8 ％，空床數397床。

王文彥指出，因應本土疫情，我國已經開放6類對象可接種第4劑新冠疫苗，現行第2次追加劑（第4劑）開放對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者。另外，有6類對象可評估自身染疫風險和意願來接種第4劑疫苗，包括醫事人員、機場港口、航空機組員、居家檢疫相關工作人員、機構與社福照護系統相關工作人員等。接種間隔需與第3劑間隔5個月以上，不論先前接種的劑次廠牌，第4劑都可選擇接種莫德納、高端、BNT和新抵台的Novavax疫苗。