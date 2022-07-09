斯里蘭卡示威群眾今天中午左右闖進斯里蘭卡總統官邸，根據媒體報導，總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）已經逃離官邸。

斯里蘭卡媒體「每日鏡報」（Daily Mirror）報導，示威群眾上午朝拉賈帕克薩官邸行進，沿路突破多道路障及防線，警方發射催淚彈仍無法阻止憤怒的民眾，最後就連警方也撤離現場。

根據當地媒體記者在社群網站貼出的影片，示威民眾高舉雙手呼喊戈塔巴耶．拉賈帕克薩下台的口號。從影片中看來，示威者有數千人之眾，可以見到身穿軍服者無力阻止，只能閃到一旁。

印度News18電視台報導，戈塔巴耶．拉賈帕克薩已經逃離官邸。

斯里蘭卡經濟近月來逐步崩潰，外匯存底幾乎用盡，民生必需品進口停滯，燃料、食品和其他民生必需品嚴重短缺，早在4月就已爆發全國性的示威，當時的總理馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）於5月9日宣布辭職。

馬興達．拉賈帕克薩是戈塔巴耶．拉賈帕克薩的胞兄。

世界糧食計劃署（WFP）最近發布評估報告，超過600萬斯里蘭卡人正失去糧食保障，不知道下一餐有無著落。