民進黨桃園市長參選人林智堅遭指控碩士論文涉嫌抄襲，指導教授陳明通第一時間護航，總統蔡英文也留言力挺林智堅。對此，就有港媒擔憂，現在林智堅論文案越滾越大，恐引爆五種層面的問題，甚至更預測「林智堅若被台大判定是論文抄襲，將重傷蔡英文，可能拖垮年底選情」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，在林智堅的兩本碩士論文都被爆出和其他著作有高度雷同，讓人不禁回想起2020年高雄市長補選，國民黨高雄市長候選人李眉蓁曾爆發類似的碩士論文抄襲案，因此現在台大的後續處理方式格外受到矚目。在涉及的五種問題中，首先第一就是「台大已承諾2個月內調查完畢」，該篇報導指出，現在林智堅就讀的「國發所」被視為親綠，而「國發所」上面還有社會科學院，社科院上面還有學校的各部門，全校師生都盯著，若是台大處理偏頗，將會重傷。

再來第二部分則是「學術界恩怨」，林智堅論文案爆發後，「國發所」的退休教授杜震華就在5日時開記者會表示，「林智堅的碩士論文與碩士生余正煌的論文，有高達7成一樣」，他更要求林智堅出面澄清，否則就「退出桃園市長選舉」。第三是「民進黨內派系惡鬥」。日前《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，這件事顯然是「綠營窩裡反」，是圈內人爆料的，當初林智堅去選桃園市長，更推薦自己的副市長沈慧虹去選新竹市長，但其實新竹當地論資歷、輩份排名都不該輪到沈，林此舉不合乎江湖倫理與輩分，也引起爭取提名落空者的不滿，從新竹延伸到桃園都有反彈的聲音。

第四是「國民黨選戰攻勢」，林智堅論文案最一開始是由國民黨台北市議員王鴻薇爆出來，最後越演越烈，涉及到台大國發所、國安局、調查局、陳明通等，導致許多國民黨議員開始瘋狂主打該案，讓林智堅案恐怕成為民進黨年底選舉很大的破口，因為蔡英文、民進黨都已公開為他背書，林智堅若被台大判定是論文抄襲，將重傷蔡英文，可能拖垮年底選情，至少北台灣的縣市都會受到衝擊。

最後則是「台灣民眾黨的動作」，日前曾任台大醫學院教授柯文哲指出，台灣大學禁不起這種摧殘，這件事一定要查個水落石出，不然台大的校譽就全毀了。從年底九合一選舉來看，新竹是台灣科技重鎮，柯文哲也拍板由立委高虹安參選新竹市長，若是順利當選，柯文哲對於2024總統大位的底氣就足夠許多，所以柯文哲和民眾黨最近火力全開每天都在攻林智堅，讓民進黨更棘手，林智堅要脫身更難。