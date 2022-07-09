「2022總爺和風文化祭」9日在台南市麻豆區總爺藝文中心開幕，展出許多日本山口縣傳統工藝作品，市長黃偉哲開幕出席時表示，日本前首相安倍晉三遭槍擊逝世，令人萬分不捨，山口縣是安倍晉三的家鄉，希望藉著這次文化祭，讓更多人了解安倍故鄉的藝文和工藝。

總爺和風文化祭邁入第10年，市府文化局與台南市台日文化友好交流基金會特邀去年與台南市議會締結友好關係的山口縣合作，跨海來台展出12種共90多件工藝品，包含大內漆器、萩燒陶器、赤間硯、萩玻璃、萩人偶、武者織、鬼揚子、仁王面具、石人偶及造型超「卡哇伊」的金魚燈籠等傳統工藝品。

市府文化局表示，今年總爺和風文化祭中的「山口縣傳統工藝特展」，自7月9日起至9月11日在總爺藝文中心紅樓展出，民眾可以一暏山口縣傳統工藝之美，整個展場走日式禪風特色，令人耳目一新，今、明2天開幕，現場還設置文創和風市集、日式手作體驗、有獎徵答等，好看又好玩。

黃偉哲說，安倍晉三是來自山口縣的人，他親弟岸信夫也是山口縣選出的眾議員，現在擔任防衛大臣，可見山口縣市日本非常人文薈萃的地方，這次在總爺和風文化祭可以看到他們的工藝作品，並與相關單位進行文化上的交流，是相當難得的事。

黃偉哲提到，安倍晉三對台灣非常支持，昨日不幸身亡，但是台日的交流只會加強不會減少，也希望安倍前首相安息，台灣、日本的友誼能夠長存。