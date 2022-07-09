國民黨立委溫玉霞。（資料照片）

對於斯里蘭卡傳出經濟崩潰，政府宣告破產，電力供應長時間中斷，民眾自備柴油發電機因應，此外交通已幾近停滯，學校也停課一事，國民黨立委溫玉霞披露，預估8-10月將鬧飢荒，僑領正在調查僑胞返台意願，建議外交部優先研擬專案處理本案的簽證問題 以及對包機撤僑研議並預作準備。

溫玉霞在臉書指出，目前在斯里蘭卡的台商數量不多，僅約5至6家，包括海運業、漁業與旅遊觀光行業，總人數約60上下，外交部皆已請該地僑領透過通訊軟體建立群組。對此，溫玉霞辦公室已建議外交部需另外建立有線無線電話聯絡方式及分組通報聯絡人，以便在通訊軟體服務意外停止提供後，還有第二甚至第三聯絡方式。

外貿協會在當地設有駐可倫坡辦事處，目前辦事處仍照常運作，並視台商需要來提供協助。外交部也說明目前尚未出現有撤僑需求的情形，未來如果有相關需求，會以駐清奈臺北經濟文化辦事處負責聯繫。

溫玉霞表示，經與張姓僑領電話確認後，證明上面所述屬實，但因80％台灣人住可倫坡外區，今天可倫坡有大型抗議活動、要求總統下台，僑領也已提醒台灣人不要外出。

僑領也擔心接下來會發生搶劫事件，預估8-10月將鬧飢荒，僑領表示正在調查僑胞返台意願，如果情況繼續惡化，僑胞返台最麻煩的還是簽證問題，有些配偶是斯里蘭卡籍或外籍，因此溫玉霞辦公室建議外交部優先研擬 專案處理本案的簽證問題 以及對包機撤僑研議並預作準備。

溫玉霞並寫了一封公開信給當地僑胞打氣，並留下辦公室聯絡窗口資訊，如有問題請email信箱：[email protected]，敬祝僑胞平安健康、一切順遂！