大陸觀察者網日報導，中國國務委員兼外長王毅8日在峇厘島出席二十國集團外長會，與澳洲外長黃英賢會面。這是中澳外長近三年來的首次雙邊會晤。澳洲外交部長黃英賢會後發表聲明稱，雙方進行了坦率交談，並認真聽取了彼此的優先事項和關切。黃英賢稱，澳洲在穩定與中國的關係方面邁出了重要的第一步。

根據澳洲外交部會後發表的聲明，黃英賢說，兩國部長「就我們兩國關心的問題，以及該地區的繁榮、安全和穩定進行了討論」。「我們坦率地交談，並認真聽取了彼此的優先事項和關切。」

黃英賢稱，她提出了澳洲對一系列雙邊、地區、貿易和領事問題的關切。

「澳洲和中國通過加強兩國的經濟和人民之間的聯繫而獲益匪淺。」黃英賢同時稱，「我們有分歧，但穩定關係符合我們兩國的利益」。

據《澳洲人報》報導，黃英賢在會面後告訴記者，這是澳洲穩定與中國關係的「第一步」。

「可以說，我們都認識到這是我們兩國的第一步，」黃英賢說，「我們有一條路要走，我們將看到它是否能將兩國帶到一個更好的地方」。

黃英賢同時稱，要重新開機雙邊關係「需要時間……努力」，但談話是「重要的第一步」。但她同時宣稱，應由中國取消「貿易封鎖」以幫助改善關係。

據黃英賢稱，她相信很快將安排另一場會議，這符合兩國的利益，「但這需要兩國同意這樣做」。

「我認為所有這些問題都需要一些時間。而且我認為有一條我們正在走的路，為了國家的利益，我們將一步一步地走下去。」

「我們確實有分歧，但正如我之前所說的，我們認為穩定兩國的關係符合兩國的利益，本屆澳洲政府將始終尋求在全面戰略夥伴關係下，根據澳洲的國家利益冷靜而一致地解決問題。」黃英賢稱。

多家外媒均稱，中澳兩國高層官員溝通恢復，顯示兩國關係逐漸解凍。英國《衛報》將此次中澳外長會面稱作是「外交解凍」。美媒稱，澳政府改組為兩國關係「可能改善」提供了機會。

自從澳總理艾班尼斯帶領工黨政府5月開始執政後，中澳之間逐漸恢復對話。今年6月，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與澳洲副總理兼國防部長馬勒斯在新加坡香格里拉對話會期間會面。

「對話總是一件好事，」澳洲總理艾班尼斯9日對記者說，「這就是成熟國家之間發展關係的方式。」但艾班尼斯上個月依舊堅稱，中澳關係的任何進一步升溫，將取決於中國政府是否同意取消對澳洲出口的「貿易制裁和壁壘」。

關於中澳外長會面，外交部發言人趙立堅8日回答相關問題時表示，一個健康、穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益和共同願望。中方希望澳方理性正面看待中國和中澳關係，本著相互尊重、求同存異的精神，同中方相向而行，為兩國關係重回正軌創造必要條件。

趙立堅強調，中澳之間對話接觸的管道是暢通的。健康穩定的政治關係是務實合作的前提和保障。改善中澳關係沒有「自動駕駛」模式，重啟需要採取實際行動。