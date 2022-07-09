為加強工安環境，今日上午勞工局長周登春、勞檢處長郭清吉分別帶隊針對鳳山區、前鎮區2處建築外牆整修工地，實施假日工地安全突擊檢查。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

勞工局突擊檢查發現工地臨時用電未設漏電斷路器。（高雄市勞工局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄日前驚傳外牆整修工人墜地身亡，為加強工安環境，今日上午勞工局長周登春、勞檢處長郭清吉分別帶隊針對鳳山區、前鎮區2處建築外牆整修工地，實施假日工地安全突擊檢查，2處工地業者因違規遭勒令停工改善外，還依職業安全衛生法規定，針對雇主裁罰5萬至7萬元罰鍰。

仁武保五警察總隊7日外牆整修工程時，許姓工人不慎從6樓墜落，重摔地面傷重不治，勞工局稍後勞檢發現沒有設立護欄，已違反職安法，並勒令業者停工。為遏阻營造工地職業災害，高雄市長陳其邁要求勞工局應加強工安監督檢查，督促業者應提供勞工朋友安全的工作環境。

勞工局表示，除持續強力勞檢高風險工地外，鑒於假日工程施工若管理人力未到位容易發生事故，今日上午由周登春、郭清吉分別帶隊針對鳳山區、前鎮區2處建築外牆整修工地，實施假日工地安全突擊檢查，主要工程項目為施工架、外牆整修、防水，具有高處作業、施工架、感電等高風險作業，本次檢查著重於「墜落、倒塌、感電危害預防」，於前鎮區工地發現2項缺失，而鳳山區則發現3項，其中都有2項立即發生危險之虞，包括施工架與樓板開口、臨時用電未設漏電斷路器，而鳳山區還另有合梯不符規定。勞工局除了勒令停工改善外，並將依職業安全衛生法規定，針對前鎮區雇主裁罰7萬元、鳳山區雇主5萬元罰鍰。

周登春表示，勞工局已列管轄內各高風險工地，鎖定高處作業、施工架構材等有倒塌風險的構築設施、吊掛作業及營造用電設備等常見的作業風險，加強督檢頻率，針對今日工安勞檢所發現的缺失，除責令作業雇主應立即改善之外，也將督促營造廠應確實負起承攬作業安全管理的責任，加強工地安全自主管理。

郭清吉指出，營造工地是防災檢查的重點，今年迄今共計實施營造工地檢查1653工地次，其中立即危及勞工安全之重大缺失，已處停工62件，罰鍰處分200件，其中高度2公尺以上作業勞工未使用安全帶，及未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備是主要的缺失項目，勞工局勞檢處將持續加強勞動監督檢查，嚴格要求業者設置安全設施，對於原事業單位未落實承攬管理責任，亦將加重處罰，確保安全衛生統合管理。