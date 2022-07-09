T1聯盟體能測試會9日在台北體育館登場，44名準備在12日參加T1選秀會的球員來了37人，幾乎預告首輪就會被指名的健行科大後衛谷毛唯嘉，在禁區敏捷度測試當中跑出全場最佳的11.0秒，他也在稍後的測試賽當中表現相當搶眼。

其他各項測試的領先者，垂直起跳高度最高的是台灣科大藍濬毅326公分；反應折返跑最快的是台灣體大李明修2.62秒；19M短距離衝刺是亞洲大學江尚謙2.81秒。