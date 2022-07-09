味全龍郭郁政8日先發面對富邦悍將，6局投球中雖被敲出9支安打但僅失1分非責失，拿下本季第4勝，勝場數在龍隊本土投手中領跑，而他本身不屬於三振型球員，因此在投手教練郭勝安建議下，在去年季中加練新球種。

郭郁政曾參加2019年龍隊自辦測試會，之後在季中選秀被龍隊在第4輪選中，去年菜鳥年共出賽18場共投49.2局，其中8場先發，拿下1勝3敗、自責分率5.80的成績。

今年郭郁政專司先發，8場出賽共投43.2局拿下4勝4敗，自責分率2.89，昨天面對富邦雖被敲出9次安打、僅投出1次三振，但靠著隊友守備幫忙拿下本季第4勝，本季對戰3場全勝。

郭勝安認為，當時在測試會時看到他，認為郭郁政各方面條件很好，「身材、控球、球速都很不錯，也覺得他是適合先發的型，但以前缺少對比賽解讀、決勝球穩定性，經過這兩年下來明顯進步，對比賽掌握性更好。」

郭郁政目前生涯三振數僅34次，並不是屬於三振型的投手，過去也多讓打者打成飛球，但郭勝安認為，這樣面對危機時較容易失分，所以與他討論後建議他要加練二縫線速球。

總教練葉君璋也指出，郭郁政過去的球比較像是cutter，現在加練這一顆二縫線，比較可以平衡一些缺點，也讓打者知道他的球不是只會跑同一邊，會帶來一些效果。